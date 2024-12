Stare de urgență în energetică în R. Moldova, pentru 60 de zile. Parlamentul a aprobat inițiativa

14:30

Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că toate instituțiile medicale din Republica Moldova sunt dotate cu generatoare și sunt pregătite să gestioneze eventuale întreruperi de energie electrică. Totodată, a mai menționat că a aflat de la NewsMaker că din 1 ianuarie, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu pene de curent. Reacția vine în contextul întrebărilor […] The post Nemerenco dă asigurări că spitalele sunt dotate cu generatoare: Prima dată aud că am putea să nu avem electricitate appeared first on NewsMaker.