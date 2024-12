Frontiera Schengen se mută pe Prut. România aderă și terestru la spațiul Schengen – anunț oficial

19:00

Polițiștii din Edineț, sub conducerea procurorilor, au efectuat pe 10 decembrie percheziții în 18 locații într-un dosar penal pentru corupere electorală. Patru persoane au fost reținute. Informațiile au fost raportate de către Procuratura Generală într-un comunicat. Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul lui octombrie 2024, mai mulți suspecți, reprezentanți ai unor concurenți electorali, aflându-se în diferite […]