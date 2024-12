Sportivul moldovean Marin Robu a obținut bronzul la Campionatul Mondial de haltere

13:20

România nu este singura atacată în acest „război hibrid”. Propaganda rusă are loc la nivel european, iar la începutul anului o agenție de stat din Franța a identificat-o în mai multe state europene acționând sub denumirea „Portal Kombat”. Influența s-a întins până la a acționa în 19 țări, scrie Digi24. Mijloacele de propagandă sunt extreme […] The post Cum site-urile și canalele asociate cu Ilan Șor au lucrat în favoare lui Călin Georgescu appeared first on NewsMaker.