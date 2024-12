„Caz real pe care l-am explicat unui solicitant”. Buzu, către cei care au neclarități referitoare la compensații FOTO

12:40

La Chișinău va fi înfiinață o Bursă de Valori, în colaborare cu Bursa de Valori București, un proiect strategic anunțat de ministrul Economiei, Dumitru Alaiba. Statul va participa ca acționar, având astfel posibilitatea de a influența dezvoltarea acestei instituții financiare esențiale și de a susține consolidarea pieței de capital din Republica Moldova. Conform ministrului, această […]