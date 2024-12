În regiunea transnistreană a fost instituită „starea excepțională în economie”. Krasnoselski: Nimeni nu știe dacă va fi sau nu gaz

17:20

Șapte instituții școlare din UTA Găgăuzia au fost gazdele evenimentelor culturale „Poduri de cărți. Dialog prin literatură". Proiectul, organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD, a adus împreună scriitori și elevi, construind punți de dialog prin literatură. Pentru mulți […]