Școlile din R. Moldova pot aplica pentru granturi de 36.000 de dolari. Activitățile elegibile

09:30

De la începutul războiului în Ucraina, din februarie 2022, au murit 43 000 de militari ucraineni. Informația a fost comunicată de președintele ucrainean Vladimir Zelenski, relatează publicația Zerkalo. Potrivit lui Zelenski, alți 370 000 de militari au fost răniți. După cum a precizat președintele ucrainean, aproximativ 50% dintre răniți, urmare a tratamentului, revin pe front. […] The post Câți militari ucraineni au murit de la începutul războiului? Cifra anunțată de Zelenski appeared first on NewsMaker.