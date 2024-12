Vizita Maiei Sandu la NATO: președinta se va adresa pentru prima dată Consiliului Nord-Atlantic

11:50

Ministrul Mediului Sergiu Lazarencu a anunțat că lacul „Delia" din Ungheni a fost transmis în administrarea Primăriei localității. Potrivit oficialului, prin preluarea administrării lacului, Primăria Ungheni va putea investi în revitalizarea zonei, crearea unor spații de recreere moderne și îmbunătățirea infrastructurii. „Printre prioritățile deja identificate se numără renovarea școlii de kaiac-canoe, consolidarea digului și amenajarea lacului