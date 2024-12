Maia Sandu pleacă la Bruxelles. Se va întâlni cu noua conducere UE și secretarul general al NATO

10:50

Oaspeții care stau în locuințe închiriate în Italia, cum ar fi proprietățile Airbnb sau Booking, trebuie acum să fie întâmpinați personal de proprietari, transmite Euronews. Există o nemulțumire tot mai mare în destinațiile europene cu privire la proliferarea proprietăților Airbnb și la perturbările pe care aceasta le aduce cartierelor. La începutul acestui an, locuitorii unor orașe […] The post Italia interzice cutiile de chei la locuințele închiriate pentru vacanță. Ce înseamnă acest lucru pentru călători? appeared first on NewsMaker.