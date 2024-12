Câți militari ucraineni au murit de la începutul războiului? Cifra anunțată de Zelenski 

13:30

Chișinău, 6 decembrie 2024: Mărculești-Combi S.A., parte a VERUM Group, confirmă încă o dată poziția sa de lider în sectorul agricol din Republica Moldova, câștigând cel de-al treilea contract din acest an pentru furnizarea de nutrețuri de înaltă calitate destinate bovinelor. Acest proiect face parte din programul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), […] The post Mărculești-Combi S.A. obține al treilea contract FAO: Susținem fermierii și securitatea alimentară a țării appeared first on NewsMaker.