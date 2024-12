Presa rusă: Bashar al-Assad și familia sa au ajuns la Moscova, unde au primit azil

12:30

În seara zilei de 5 decembrie 2024, un incendiu a izbucnit într-o locuință din municipiul Orhei, iar în urma acestuia o persoană a decedat. Apelul la Serviciul 112 a fost primit la ora 21:54, iar autoritățile au fost alertate de vecinii care au observat fum dens emanând de sub acoperișul casei de pe strada Haiducul […] The post Incendiu la Orhei din cauza unei lumânări: Un bătrân de 87 de ani a decedat appeared first on NewsMaker.