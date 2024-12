Grosu, aflat la Washington: „Acum, mai mult ca niciodată, Moldova are nevoie de susținere”

11:20

Materialele care promovează abuzul sexual asupra copiilor vor fi eliminate din Telegram. Platforma de mesagerie a anunțat că va colabora cu Internet Watch Foundation (IWF) pentru a bloca astfel de conținut. Decizia reprezintă un pas important în lupta cu violența digitală față de minori, întrucât în trecut, compania fondată de Pavel Durov a refuzat să intervină.