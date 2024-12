„Îl cunosc bine pe Putin. A venit timpul să acționeze”. Ce au declarat Trump și Zelenski, după întâlnirea de la Paris 

10:40

Mastercard aduce noi privilegii și oferte speciale pentru deținătorii săi de carduri din Moldova pe platforma priceless.com. În ajunul sărbătorilor, compania a pregătit o serie de oferte unice în categoriile: cumpărături, asigurări și sănătate. 5% reducere pentru cumpărăturile în Linella. Această ofertă exclusivă îți permite să faci cumpărături inteligente și să beneficiezi de reduceri la […]