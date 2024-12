„Românii vor să voteze”. Georgescu s-a dus la o secție de votare, împreună cu susținătorii săi

10:00

Pe 5 decembrie, sistemul informațional „Vulnerabilitate Energetică” a înregistrat o eroare tehnică ce a afectat temporar afișarea informațiilor din conturile personale ale solicitanților. Timp de 20 de minute, anumitor gospodării li s-a afișat incorect eticheta „non-vulnerabil”. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a precizat că această eroare nu reprezintă decizia finală privind eligibilitatea pentru compensații. Ministrul […] The post Compensații la facturi 2024. Ministerul Muncii explică de ce unii solicitanți au primit eronat statutul „non-vulnerabil” appeared first on NewsMaker.