Parlamentul Coreei de Sud nu a reușit să îl demită pe președintele Yoon Suk Yeol după tentativa eșuată de a impune legea marțială

Primăria Municipiului Chișinău informează că vineri, 6 decembrie 2024, circulația rutieră pe strada Piața Gării va fi temporar suspendată pe perioade de câte 5 minute, între orele 06:30 și 14:30. Măsura este necesară pentru desfășurarea filmărilor la proiectul cinematografic „Șacalii", o coproducție moldo-română regizată de Igor Cobâleanschi. Restricțiile de trafic vor fi aplicate pe tronsonul […]