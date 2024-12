Helmut Duckadam, omagiat de FC Sevilla la poarta unde a apărat cele patru penalty-uri în 1986 (VIDEO)

21:40

Președinta Maia Sandu a avut, pe 5 decembrie, la București, o întâlnire cu Elena Lasconi, candidată ajunsă în turul II al alegerilor prezidențiale din România. Șefa statului a transmis un mesaj public de susținere pentru concurenta electorală, menționând că îi va acorda votul său. Elena Lasconi, candidata USR la funcția de președinte al României, a […] The post „A venit la București să mă susțină”. Mesajul Maiei Sandu după întâlnirea cu Elena Lasconi (VIDEO) appeared first on NewsMaker.