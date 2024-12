Amnesty International acuză Israelul de comiterea unui genocid în Fâşia Gaza

10:40

Premierul Dorin Recean a declarat că Executivul Republicii Moldova va interveni ferm pentru a reduce impactul noilor tarife la gaze asupra cetățenilor, anunțând compensații suplimentare pentru categoriile vulnerabile. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, în contextul deciziei ANRE de a majora prețul la gaze. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu trebuie să … The post Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru compensații în contextul creșterii tarifelor la gaze, anunță Recean first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru compensații în contextul creșterii tarifelor la gaze, anunță Recean apare prima dată în ZUGO.