BCS înaintează moțiune de cenzură împotriva Guvernului Recean

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Dorin Recean, exprimându-și nemulțumirea față de politicile actualului executiv și de gestionarea ineficientă a crizei din sectorul energetic. Potrivit socialiștilor, guvernul a eșuat în a proteja cetățenii și economia națională, iar consecințele sunt resimțite …