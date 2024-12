video | Tinerii NEET din raionul Florești, sprijiniți să devină activi în comunitate și să își dezvolte afaceri

09:00

Moldovenii stabiliți în Italia vor putea beneficia de pensii sau de alte prestații sociale prin intermediul unui mecanism mai accesibil, potrivit unui acord ratificat de Parlament. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul prevede combinarea perioadelor de contribuție pentru stabilirea eligibilității. Respectiv, vor putea fi cumulate perioadele de muncă pentru a se califica la pensie în …