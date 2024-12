Important! Noi reguli de intrare și ieșire în Federația Rusă pentru cetățenii moldoveni

10:40

Aeroportul Internațional Chișinău va trebui să-i achite peste 4,3 milioane de lei soției lui Igor Ciofu, agentul de pază împușcat pe data de 30 iunie 2023, de un atacator din Tadjikistan, la Aeroportul Internațional Chișinău. „Se încasează de la Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" în beneficiul reclamantei Ciofu Diana suma de …