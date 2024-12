video | Maia Sandu își exprimă susținerea pentru Elena Lasconi: „Poate fi acel lider curajos care să unească și să țină România pe calea ce dreaptă”

11:40

În perioada 29 noiembrie, ora 21:00 – 2 decembrie, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – A. Pușkin. Respectiv, transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Troleibuze: Rutele nr. 1, 5, 8, 22 vor fi …