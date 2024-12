Vadim Ceban: Procesul de achiziție a gazului continuă. Trebuie să acoperim lunile februarie și martie

19:30

Republica Moldova va avea trei ambasadori noi în Polonia, Bulgaria și Ungaria. Candidaturile acestora au fost aprobate de Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană, transmite IPN. Violeta Agrici va fi ambasador în Plonia, Emil Jacotă – în Bulgaria, Mihail Barbulat – în Ungaria. Violeta Agrici este licențiată în drept...