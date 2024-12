Premiu de 100 000 de euro pentru Maia Sandu

12:30

Organele de drept de la Chișinău vor depune din nou actele la Interpol pentru a solicita revizuirea refuzului de-al anunța în căutare pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Despre aceasta a anunțat Octavian Iachimovschi, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. „După Constituția Interpol, ei nu...