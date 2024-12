10 ani de impact: Cum a schimbat Incubatorul de Afaceri Nisporeni comunitatea locală

09:50

Danemarca s-a angajat să sprijine Moldova cu peste 9 milioane de euro în acest an, pentru proiecte ce țin de consolidarea proceselor electorale, comunicarea strategică, combaterea dezinformării, eficiența energetică și dezvoltarea capacităților de securitate. „Este un sprijin valoros, pentru a face față provocărilor", a declarat, în cadrul unei conferințe de...