Mărfuri de contrabandă de un milion de lei, confiscate la Comrat și Chișinău

Platforma TikTok ar putea fi închisă în Republica Moldova dacă ar exista amenințări la securitatea statului, spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit lui Grosu, nu poate fi admisă o infuzie de propagandă fără precedent, transmite IPN. „O modalitate este să avem o voce comună...