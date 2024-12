Furnizorii de gaze și lumină vor veni cu un plan de achiziție pentru diversificarea produselor

13:20

Premierul Dorin Recean declară că urmează o iarnă foarte grea, riscurile fiind legate de o eventuală întrerupere a livrărilor de gaze naturale în stânga Nistrului, dar și de majorarea tarifelor la gazele naturale, solicitată de Moldovagaz, transmite IPN. „Trebuie să fiu onest cu dumneavoastră, avem de confruntat o iarnă foarte... The post Premierul Dorin Recean: Avem de confruntat o iarnă foarte grea appeared first on ALBASAT.