Dronă căzută în raionul Orhei. Specialiștii demarează expertiza

1000 de familii au reușit să își cumpere locuințe noi în trei luni, de la lansarea din august a programului „Prima Casă Plus". Noul program implementat de Guvern a atras un număr semnificativ de beneficiari tineri, cu vârsta medie de 35 de ani. Aceștia au accesat credite pentru achiziționarea de...