„Dăm un termen de 60 de zile”. Ce s-a decis la audierile parlamentare cu privire la scumpirea gazului 

15:00

Aflat la sfârșit de mandat prezidențial, președintele României Klaus Iohannis le-a cerut iertare românilor. „Pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient", a continuat Iohannis. Declarația a fost făcută pe 30 noiembrie, la Palatul Cotroceni, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale […]