Ajutor militar de $725 mln pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Anunțul Casei Albe 

13:10

Peste hotare, inclusiv în Republica Moldova, a început procesul de vot pentru Parlamentul României. Cetățenii români din diaspora au la dispoziție două zile pentru a alege senatorii și deputații pentru legislativul bicameral al țării. 4 372 de români din Republica Moldova au votat la alegerile parlamentare până pe 30 noiembrie, ora 12:00. În total, în […] The post (FOTO) Alegerile pentru Parlamentul României. Câți cetățeni români din R. Moldova au votat deja appeared first on NewsMaker.