FOTO Încă o dronă depistată pe teritoriul Moldovei? Alertă la Orhei: este investigat un aparat de zbor

18:20

12 540 de cetățeni români din Republica Moldova și-au exprimat dreptul la vot la alegerile pentru Parlamentul României până pe 30 noiembrie, ora 18:00. În total, în diaspora au votat circa 114 000 de români la această oră, potrivit datelor de pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Precizăm că cetățenii români din diaspora au la dispoziție […] The post Alegeri parlamentare în România: peste 12 000 de cetățeni români din R. Moldova au votat până la această oră appeared first on NewsMaker.