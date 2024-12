Turul I al prezidențialelor din România, validat după renumărarea voturilor. Cine a intrat în turul II

12:30

Restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris, care a fost afectată de incendiul din 2019, a fost finalizată. Lucrările de renovare au costat 700 milioane de euro. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Bridgitte Macron, au vizitat pe 29 noiembrie Catedrala Notre-Dame, unde au inspectat reparația. Deschiderea oficială urmează să aibă loc pe 7 decembrie. Reuters