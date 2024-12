Pe un câmp de vânătoare din Călărași a fost găsit cadavrul unui cerb nobil FOTO

19:00

Membrii Consiliului Audiovizualului au sancționat, pe 29 noiembrie, cu avertizare publică TVR Moldova, Agro TV Moldova, TVC 21, Global 24, TV-Drochia, TV Elita, TV9, TV-Găgăuzia, One TV și Star TV. Se întâmplă după ce posturile de televiziune nu au respectat ținuta lingvistică sub aspectul corectitudinii morfologice, sintactice, cât și a normelor ortografice și ortoepice ale […] The post Zece posturi TV au fost sancționate cu avertizare publică pentru carențe în ținuta lingvistică appeared first on NewsMaker.