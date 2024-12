Un judecător din Moldova va fi cercetat penal. Este bănuit că a inclus date false în declarația de avere

14:00

Aproape un sfert dintre locuitorii Moldovei nu au bani nici pentru strictul necesar, iar o treime dintre cei mai săraci supraviețuiesc datorită ajutoarelor sociale. NM vă prezintă principalele concluzii ale studiului „Moldova inegală", realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare" în comun cu Fundația Est-Europeană. Rezultatele studiului au fost prezentate pe 27 noiembrie. Sărăcia, în creștere […]