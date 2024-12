Maia Sandu a vorbit la telefon cu Salome Zurabișvili. În Georgia continuă protestele: liderul unui partid de opoziție – reținut 

12:40

Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a anunțat, în urma ședinței din 28 noiembrie, că un candidat la alegerile prezidențiale din România a beneficiat de expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe platforma chineză TikTok, în contextul în care nu a fost marcat drept concurent politic, ceea ce reprezintă o încălcare a legislației electorale. […]