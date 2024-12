Presa: un jurnalist rus și echipa sa de filmare – reținuți în Uzbekistan

20:10

În Republica Moldova urmează a fi constituit Ordinul Arhitecților, care va proteja interesele profesiei atât la nivel național, cât și internațional. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 58 de deputați, în cadrul ședinței Parlamentului din 28 noiembrie. Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea cadrului legal pentru activitatea […]