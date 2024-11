„Ca român, îmi cer scuze”. Președintele interimar PNL, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova

16:10

Curtea Constituțional a României (CCR) a solicitat Biroului Electoral Central renumărarea celor peste 9,4 milioane de voturi de la primul tur al alegerilor prezidențiale. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 28 noiembrie. Curtea Constituțională a României s-a întrunit în ședință pentru a dezbate subiectul validării alegerilor prezidențiale și a examinat două cereri privind […] The post Curtea Constituțională a României cere renumărarea voturile de la prezidențiale. Autoritatea electorală are la dispoziție o zi appeared first on NewsMaker.