Premierul Dorin Recean: Avem de confruntat o iarnă foarte grea

Peste 1,5 milioane de puieți au fost plantați, timp de două zile, în cadrul campaniei naționale „Generația pădurii". Un număr de peste 7 700 de persoane au participat la împădurirea unei suprafețe de 325 de hectare, iar lucrările s-au desfășurat în majoritatea sectoarelor din cele 440 de locații disponibile pentru...