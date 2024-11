Minime de până la -8°C în Moldova, săptămâna viitoare

08:20

Remanieri guvernamentale: urmează Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că remanierile din Guvern ar putea continua dacă, peste câteva săptămâni, nu vor fi observate schimbări pozitive. Recean a explicat și de ce pentru funcțiile ministeriale nu au fost luați în considerare candidați din alte partide cu care PAS ar putea forma o coaliție în viitorul parlament: «Am analizat această opțiune, dar, după cum am spus, remanierile nu s-au încheiat. Vom lua măsuri atunci când va fi necesar […] The post NM Espresso: Recean le-a dat «termen» noilor miniștri, în România se caută «agenții Kremlinului» la alegeri, iar în Găgăuzia au avut loc noi percheziții appeared first on NewsMaker.