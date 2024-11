Dorin Recean îndeamnă cetățenii români din R. Moldova să voteze: „Avem obligația cetățenească să participăm”

18:00

Un avion militar rusesc a aruncat din greșeală o bombă de 250 de kilograme peste o școală din regiunea Belgorod, regiune rusească, care se află la 45 de kilometri de granița cu Ucraina. Potrivit presei locale și canalului de Telegram Astra, incidentul a avut loc pe 19 noiembrie. O bombă de 250 de kilograme a fost „scăpată"