Un rabin cu cetățenie dublă, israeliană şi moldovenească, a dispărut în Emiratele Arabe Unite

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Tariful la lumină pentru malul drept, în mâinile lui Parlicov Ceban nu lasă primăria pentru parlament Prima zăpadă în Moldova testează pregătirea autorităților Voronin, despre remanieri: Doar le-au schimbat paturile Rusia a lovit Ucraina cu rachetă intercontinentală Lukașenko și Prigojin: dacă o ia razna și […]