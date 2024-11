Amenzile pentru coruperea electorală au depășit cifra de 7 milioane de lei

15:30

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Care va fi bugetul pentru compensații? Răspunsul ministrului Buzu Copil de un an, bătut cu cruzime de propria mamă Victor Parlicov, invitat de Gazprom în Rusia Moldova găzduiește primul forum de securitate Abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să aflați primii despre cele mai […] The post (VIDEO) Copil de un an, bătut cu cruzime de mamă, Parlicov, chemat de Gazprom, compensații, fără buget/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.