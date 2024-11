(VIDEO) Ultimatum pentru Gazprom, nordul Moldovei, acoperit de zăpadă, aeroportul Chișinău ridică restricțiile/ Știri NewsMaker

12:50

Forțele aeriene ale Ucrainei anunță oficial că o rachetă balistică intercontinentală a fost lansată, în această dimineață, din regiunea Astrahan a Federației Ruse spre Ucraina. Nu precizează tipul de încărcătură, ci doar faptul că ea a venit alături de alte rachete hipersonice și de croazieră, transmite Reuters. Totuși, datele live ale senzorilor de radiații din […]