Percheziții la o companie care gestionează stații PECO în sudul R. Moldova. Contabilul firmei, reținut (VIDEO)

La licitația Sotheby's din New York, din această miercuri, a fost vândută una dintre cele mai cunoscute lucrări din ultimii ani – „Comicul" de Maurizio Cattelan, care constă într-o banană lipită cu bandă adezivă. Omul de afaceri de origine chineză Justin Sun, cunoscut în domeniul criptomonedelor, a cumpărat lucrarea pentru 6,2 milioane de dolari – […]