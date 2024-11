Se mege până la absurd – Judecătorii anticorupţie ar putea avea pază de corp

22:10

În Republica Moldova, cota diabetului constituie în jur de 48% dintre toate bolile endocrine, bolile de nutriție și metabolism. În ultimii ani se atestă o creștere de 1,5 ori a cazurilor noi: de la 28 de cazuri la 10 mii de locuitori, în anul 2020, la 40,6 cazuri la 10 mii de locuitori, în anul ... Tot mai multe persoane, în Moldova, diagnosticate cu diabet zaharat – Ce spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică The post Tot mai multe persoane, în Moldova, diagnosticate cu diabet zaharat – Ce spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică appeared first on Politik.