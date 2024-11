Declarații scandaloase ale noului ambasador al Rusiei la Chișinău – MAE a cerut diplomatului să înceteze propagarea declarațiilor false și manipulative

18:40

Poliția anunță că astăzi, pe un câmp din localitatea Coșernița din raionul Criuleni, a fost depistată o dronă. Oamenii legii informează că în zonă accesul cetățenilor a fost restricționat. „La fața locului se află toate serviciile specializate, iar angajații secției tehnico-explozivă a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP urmează să investigheze complex aparatul de ... A treia dronă depistată pe teritoriul Republicii Moldova – IGP în alertă The post A treia dronă depistată pe teritoriul Republicii Moldova – IGP în alertă appeared first on Politik.