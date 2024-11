Reglări de conturi în stănga Nistrului – Primarul Tiraspolului, arestat din cauza unui conflict cu liderul regiunii separatiste

15:50

În următoarea perioadă prețul achitat de către cetățenii Republicii Moldova pentru gazele naturale nu se va reduce. Declarația a fost făcută de către șeful companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, la Exclusiv TV. "Categoric nu văd premise pentru micșorare, prețurile sunt mai mari. Dacă prețul mediu ponderat inclus în tarif pentru acest an este de 482 de ... Șeful Moldovagaz: Tarifele la gaz, în următoarea perioadă, nu se vor micșora