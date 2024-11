Statul relaxează legislația contravențională – Șoferii care vor comite încălcări nesemnificative nu vor fi amendați

15:50

Cetățenii care vor primi compensație la energie în perioada rece a anului sub formă de plată monetară, dar nu vor ridica banii de la poștă până în data de 30 iunie, vor rămâne fără acest ajutor acordat de stat. Guvernul va aproba miercuri, 13 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, plata ...