Ce s-a îtâmplat cu bărbatul care nu a declarat în vamă peste jumătate de milion de euro – Procurorii nemulțumiți de decizia instanței

22:50

Igor Munteanu, liderul Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a răspuns criticilor lansate de Maia Sandu la adresa Procuraturii Anticorupție (PA), punând sub semnul întrebării veridicitatea acestora și acuzând că instituția este folosită ca „țap ispășitor” pentru problemele din sectorul justiției și corupției. Sandu a calificat activitatea PA drept „eșec total în combaterea corupției ... Liderul CUB, Igor Munteanu: „Procuratura Anticorupție devine țapul ispășitor pentru actuala guvernare” The post Liderul CUB, Igor Munteanu: „Procuratura Anticorupție devine țapul ispășitor pentru actuala guvernare” appeared first on Politik.