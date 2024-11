Ludmila Catlabuga, noul ministru al Agriculturii cu legături la MAI – Este soția șefului Inspectoratului Național de Investigații

09:40

Șeful Cabinetului Președintelui Republicii Moldova, Adrian Băluțel, a anunțat pe canalul său de Telegram că Președinta Maia Sandu va desfășura luni, 18 noiembrie, consultări cu reprezentanții partidelor politice din țară. Discuțiile vor avea ca subiect principal reforma justiției și lupta împotriva corupției. Decizia de a organiza aceste consultări vine în urma solicitărilor primite din partea ...