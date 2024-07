DACĂ PROSTIA AR AVEA ARIPI, UNII AR ZBURA CA PORUMBEII

21:50

Naționala de fotbal a Italiei a ratat șansa de a-și apăra titlul cucerit în anul 2021, echipa lui Luciano Spalleti fiind surclasată de Elveția, în primul meci din faza optimilor EURO 2024, disputat pe Olympiastadion din Berlin. Scorul pauzei a fost 1-0, după o repriză controlată în totalitate de formația antrenată de Murat Yakin, care ... Italia out de la EURO 2024 – Campioana europeană en-titre, eliminată în faza optimilor – Joc dezastruos pentru selecționata lui Luciano Spalleti