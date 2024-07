Șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși suspectați de corupție au fost arestați pentru 30 de zile – Decizia Judecătoriei Chișinău

15:30

Republica Moldova va putea accesa finanțare din fonduri europene pentru implementarea proiectelor care vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială. Un acordul dintre R. Moldova și UE în acest sens a fost examinat de membrii Comisiei politică externă și integrare europeană. Scopul Acordului este crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă, ... Moldova va avea acces la fonduri europene ce vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială – Proiectul va fi examinat de Parlament The post Moldova va avea acces la fonduri europene ce vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială – Proiectul va fi examinat de Parlament appeared first on Politik.